Napoli in ritiro: "Cene per discutere criticità"

La sconfitta di Empoli ha spento le ultime speranze scudetto del Napoli : azzurri fuori dalla corsa per il titolo, ora a -7 dal Milan capolista e a -5 dall'Inter che ha anche una partita in meno. Eppure la squadra di Spalletti era in vantaggio di due gol al Castellani al 79', trascinata dalle reti di Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Poi sette minuti di follia, che hanno permesso all'Empoli di rimontare dallo 0-2 al 3-2. La reazione del club è stata immediata: "Da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente ", si legge sul profilo Twitter del Napoli. Poi una precisazione, con la società che ha tenuto a specificare che "la decisione del ritiro è stata presa dall’allenatore Spalletti e condivisa dalla Società". Questo, quindi, il provvedimento del club, in vista della prossima gara al Maradona contro il Sassuolo.

Il programma del ritiro: "Incontri serali a cena per confrontarsi"

approfondimento

Napoli ko e in ritiro, Spalletti: "La colpa è mia"

Nelle ore successive, inoltre, il Napoli ha emesso un nuovo comunicato per specificare l'intento del ritiro. Questo il programma e le novità introdotte: "La società, la direzione sportiva, l’allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l’abituale scheda quotidiana di allenamento. I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo. Riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione", si legge sul sito ufficiale del club azzurro.