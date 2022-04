Presidente Venezia: "Momento duro ma non molliamo"

Il presidente del club veneto: "Stiamo affrontando un momento estremamente complicato, ma non molleremo. Non sapevamo se eravamo pronti la per la Serie A e quest'anno abbiamo capito che abbiamo molto da imparare"

L’ottava sconfitta consecutiva in campionato contro l’Atalanta a una classifica sempre più preoccupante. È un periodo decisamente negativo per il Venezia , ultimo con 22 punti (ma con una gara in meno) e a -6 dal Cagliari quartultimo. Ad analizzare la difficile situazione della squadra veneta è il presidente del club Duncan Niederauer : "Nell'ultimo anno abbiamo vissuto alti e bassi: ci siamo uniti come una squadra sa fare e siamo stati promossi in Serie A, abbiamo avuto un buon inizio di stagione nella massima divisione, e, più recentemente, stiamo affrontando un momento estremamente complicato . Non sapevamo se la nostra organizzazione fosse pronta per la Serie A".

"Abbiamo capito che dobbiamo imparare molto"

approfondimento

Il presidente del Venezia ha poi aggiunto: "Quest'anno abbiamo capito che abbiamo molto da imparare. I risultati in campo per la prima squadra non sono stati quelli che speravamo. I tifosi ci hanno sempre supportato durante questo percorso. L'insoddisfazione manifestata dopo la partita contro la Sampdoria era giustificata, ed i giocatori li hanno ascoltati. Sebbene i risultati in campo siano stati deludenti per tutta la famiglia del Venezia non significa che il progetto sia completamente fuori rotta".

"Non abbiamo mai mollato e non lo faremo mai"

Il presidente del Venezia Niederauer non nasconde l’amarezza per la contestazione nei confronti di Alex Menta, uomo mercato del club, dopo la gara con l’Atalanta: "Mi è dispiaciuto vedere lo striscione fuori dallo stadio che suggeriva a uno dei nostri colleghi di ‘andare a casa’. Il sostegno espresso durante la partita per Collauto, Poggi e Zanetti è stato da loro apprezzato, ne sono certo, ma siamo tutti coinvolti in questo progetto, insieme. Il successo che abbiamo riscosso l'anno scorso l'abbiamo progettato insieme, e quest'anno stiamo lottando insieme”. Il numero uno del club veneto conclude: “I giocatori, l'allenatore, la dirigenza della squadra sportiva e io condividiamo tutti la responsabilità e continueremo a farlo. Se qualcuno cerca un capro espiatorio per le nostre mancanze, incolpi me, non uno dei miei colleghi. Non abbiamo mollato, non lo faremo mai e nemmeno nessun altro dovrebbe farlo".