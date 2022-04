Torna a lavorare in vista delle ultime gare stagionali la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha usufruito di un giorno di riposo dopo l'importante vittoria in chiave quarto posto ottenuta nel posticipo di lunedì sera contro il Sassuolo. Alla ripresa degli allenamenti alla Continassa, però, non era presente Mattia De Sciglio: l'esterno destro bianconero ha accusato un problema al termine del match contro la squadra di Dionisi e in mattinata si è recato al J Medical per valutarne l'entità. Gli esami a cui si è sottoposto - come comunicato dal club - hanno escluso lesioni muscolari e hanno evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra.