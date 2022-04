La carriera di Khvicha "Zizì" Kvaratskhelia

Ma chi è Khvicha Kvaratskhelia? Nato in Georgia nel febbraio del 2021, Zizì può giocare su tutto il fronte d'attacco: nelle ultime stagioni ha giocato prevalentemente come esterno di sinistra nel tridente offensivo, la stessa posizione attualmente occupata da Lorenzo Insigne. Dopo aver iniziato a muovere i primi passi nella Dinamo Tbilisi, la squadra più titolata del suo paese con la quale ha realizzato 1 gol e 1 assist in 4 presenze a soli 16 anni, Zizì nel 2018 viene acquistato dal Rustavi. Nella massima serie georgeana Kvaratskhelia si mette in mostra e realizza 4 gol e 4 assist in 18 presenze, numeri che gli valgono la chiamata della Lokomotiv Mosca. L'approccio nella capitale russa non è dei migliori (un solo gol in 10 presenze), e nella stagione seguente Khvicha cambia ancora maglia: questa volta, con il Rubin Kazan, gli basta poco per far vedere le sue qualità e guadagna subito il posto da titolare. Dopo 73 presenze, con 9 gol e 18 assist, nello scorso marzo il georgiano decide di lasciare la Russia per tornare in Georgia: la scelta è legata alla guerra, che ha portato la FIFA a concedere la possibilità ai calciatori stranieri dei campionati russi e ucraini di lasciare i propri club. Per restare in forma, Kvaratskhelia sceglie di trasferirsi in prestito alla Dinamo Batumi (con la quale ha già realizzato 3 gol e 1 assist in 4 presenze) in attesa del suo futuro in Italia.