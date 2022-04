Questo martedì sera il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato Dries Mertens, direttamente a casa del belga. Un dialogo durato un'ora e mezzo circa per parlare sia del presente che del futuro, con la situazione dell'attaccante ancora incerta per via del suo contratto in scadenza a giugno. Si è trattato di un primo approccio e di un segnale importante da parte di De Laurentiis, che ha voluto parlare direttamente con Mertens, a quattr'occhi. L'idea ora è quella di rivedersi a fine campionato, per sviluppare in maniera più approfondita la questione dell'eventuale rinnovo.