In un'intervista con Jorge Valdano (Movistar+) prima della semifinale di Champions contro il City, l'allenatore del Real Madrid ha parlato della sua esperienza a Napoli: "Nulla di male da dire, sono stato bene lì. Un club che non era tra i più grandi, ma che era sempre nelle prime quattro posizioni valide per l'Europa. Perché l'esigenza del club è stare al vertice"

