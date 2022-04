Lucida analisi dell'allenatore del Real Madrid che resta positivo in vista del ritorno e si concede una battuta: "Vi siete divertiti eh? Poteva andare peggio o meglio ma questo è un risultato che ci dà fiducia per il ritorno. Abbiamo iniziato male, abbiamo commesso errori ma poi siamo stati bravi a reagire restando in gara e mantenendo aperta la qualificazione". Benzema: "All'inizio ci è mancato un po' tutto. Il cucchiaio? Ho molta fiducia in me stesso"

Vede certamente il bicchiere mezzo pieno Carlo Ancelotti nonostante la sconfitta dell'Etihad contro il Real Madrid per 4-3. Un risultato che a un certo punto poteva essere più rotondo in favore del City ma il Real ha saputo soffrire e reagire: "Se preferivo un risultato più tranquillo? Sì, però vi siete divertiti eh - dice con una battuta - E' stata una partita bellissima e questo risultato ci dà fiducia per il ritorno al Bernabeu dove avremo la nostra gente che spinge forte". Sulle occasioni sciupate dal City: "Questa partita poteva andare peggio ma anche meglio - spiega ancora - E' stata una gara con qualche errore e tanti gol. E' stata una gara non perfetta ma siamo ancora vivi. Se devo guardare il bicchiere mezzo vuoto, va detto che abbiamo preso 4 gol su errori individuali. Abbiamo anche iniziato male come approccio, ma poi siamo stati bravi a reagire e a stare in partita, tenendo molto aperta la qualificazione. Abbiamo sofferto le loro giocate tra le linee, mentre con la palla tra i piedi abbiamo fatto molto bene". Su Benzema: "Non sapevo come avrebbe calciato il rigore anche se aveva provato il tiro centrale in settimana. Merita il pallone d'Oro? Non so se lo vincerà ma non c'è nessuno con le sue qualità".