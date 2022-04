Il presidente del Napoli a Castel Volturno per una scossa dopo la sconfitta contro l'Empoli: "Ho parlato con tutta la squadra l'allenatore e lo staff. Ho voluto fare un discorso distensivo. Ma dobbiamo correre tutti insieme, perché quelli che affrontiamo sembrano tutti più brillanti di noi". E sul ritiro: "Ma è roba arcaica, superata, meglio incontrarsi davanti a un buon bicchiere di vino". Poi annuncia il primo colpo della prossima stagione: "Magari lo chiamerò Zizì". Infine Mertens: "Ma dove va?" Condividi

Le scuse ai tifosi dopo la sconfitta contro l'Empoli, poi l'annuncio di Kvaratskhelia, colpo di mercato per la prossima stagione e le possibilità di vedere ancora Dries Mertens ancora in azzurro. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sky Sport24 del momento complicato della squadra ma anche del futuro: "Sono voluto venire dopo otto mesi, non di assenza ma di silenzio (a Castel Volturno, ndr). Con Spalletti mi sono sentito quasi quotidianamente, però una cosa è sentirsi e un’altra è sentire tutti quanti insieme. Ecco perché quando ieri sono arrivato, ho voluto fare un’ora di conversazione e di verifica con tutto lo staff insieme all'allenatore e con tutti i medici. A un certo punto ho detto ‘così non andiamo da nessuna parte'. E quello che mi meraviglia è che noi, terminati i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, siamo arrivati come se fossimo la Ferrari più veloce del mondo, con dieci vittorie e un pareggio. E poi il Covid, che però ha creato altri problemi, così come la guerra attuale".

"Ho fatto un discorso distensivo a tutti. Il ritiro? E' arcaico" "Ho voluto fare un discorso distensivo e di massima fiducia al corpo allenante e a quello medico. Ho detto 'signori, è necessario correre tutti insieme in questi giorni', perché io vedo che le squadre che affrontiamo quasi quasi sembrano più brillanti di noi, più preparate di noi. E questo io non lo posso accettare, perché se il Milan spende - credo - 96 milioni di stipendi per i calciatori, noi ne spendiamo 136. Vogliono il ritiro? Va bene, ma poi ci rifletti e pensi che il ritiro appartiene a un mondo calcistico arcaico e superato. Ma che vuol dire ritiro? Incontriamoci, magari davanti a un piatto e a un buon bicchiere di vino e chiariamoci. Cosa c'è ragazzi che non va? Ed è quello che abbiamo fatto ieri sera. Mi sono seduto, c'erano quattro tavoli di calciatori, a ogni tavolo mi sono seduto e ci siamo scambiati delle opinioni, delle idee e delle verifiche. E poi ce ne siamo andati tutti quanti a dormire. Domani faremo la stessa cosa".

Sul rinnovo di Mertens “Uno che viene che fuori come Dries Mertens e vive a Palazzo Donn'Anna dove respira la storia da ogni pietra e vede Capri e il Vesuvio dalla sua terrazza, ma dove va? Ha pure un figlio che si chiama Ciro, ma ora la palla ce l’ha lui. Gli ho detto fammi sapere te quando ci vogliamo vedere. Ora, fra una settimana, a fine campionato? E lui col sorriso da grande attore ha detto Presidè, c’ vedimm".