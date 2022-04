Errori che possono capitare, sbagli che fanno parte del percorso. Ionut Radu non dimenticherà mai la serata del Dall'Ara. Schierato in campo per la prima volta in questo campionato a causa del forfait di Handanovic, il giovane portiere rumeno, con un liscio all'81', ha causato il pesante gol subito dall'Inter che ha fissato il risultato sul 2-1 a favore dei padroni di casa. Errore che pesa, Radu lo sa. Per questo è si è messo le mani nei capelli subito dopo l'episodio ed è scoppiato in lacrime a fine partita. Ma per questo ci sono anche i compagni. Che hanno saputo mettere da parte la delusione per andare a rincuorare il portiere in un momento di estrema difficoltà. Abbracci, pacche sulla spalla, scossoni. Come a dire: 'Tranquillo, può succedere', ma soprattutto 'Si vince insieme e si perde insieme'. Messaggi e gesti segno di protezione, come ha fatto Dumfries, che si è messo davanti alle telecamere che a fine match stavano inquadrando Radu nel suo momento di sconforto, con la maglia a coprire le lacrime e il volto distrutto. La sconfitta brucia, l'errore è stato pesante. Ma la vicinanza, la solidarietà e l'affetto dei propri compagni, uniti anche nella sconfitta, saranno un altro elemento che Radu porterà con sé per tutto il resto della carriera.