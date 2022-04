L'ex portiere di Inter e Nazionale ha commentato a Sky Sport 24 l'errore del romeno dell'Inter, che è costato la sconfitta a Bologna. "La rimessa di Perisic - ha spiegato - battuta forte verso la porta con Sansone in pressione, crea una situazione di pericolo. In quei casi la palla va giocata in avanti. Non è solo colpa di Radu, c'è una serie di concause che porta all'errore finale"