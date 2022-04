L'attaccante del Bologna scherza ai microfoni di Sky Sport dopo il gol del 2-1 all'Inter, propiziato dall'errore di Radu: "Spero che Maldini o qualcuno del Milan mi chiami per ringraziarmi o farmi un contratto in prestito l'anno prossimo. Sarebbe bello giocare la Champions League". Poi sottolinea il lavoro di Mihajlovic: "Si fa sentire anche a distanza, ci ha caricato prima della partita"

"Spero che Maldini o qualcuno del Milan mi chiami per ringraziarmi o farmi un contratto in prestito l'anno prossimo. Sarebbe bello giocare la Champions League". Nicola Sansone scherza così dopo il gol vittoria del suo Bologna contro l'Inter. Il 2-1 del Dall'Ara ha riportato in parità di gare giocate Milan e Inter, con i rossoneri primi a +2 sui nerazzurri. Sansone, simpatizzante milanista da bambino, ha proprio nell'Inter la sua vittima preferita con 5 reti realizzate. "Bisogna sempre crederci - il suo commento sul gol vittoria ai microfoni di Sky Sport - anche su quei palloni che non pensi di non poter trasformare in rete. Ci sono andato, il portiere ha fatto un errore e l'ho buttata dentro".