Sarri, tra Europa e futuro con due certezze

Maurizio Sarri vuole portare la squadra in Europa e continuare la sua avventura sulla panchina della Lazio. Il sesto posto permette di avere il destino nelle proprie mani, con Immobile e Milinkovic fondamentali per raggiungere l'obiettivo. E sabato c'è lo Spezia in trasferta (ore 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251)

Attorno a lui si rincorrono voci sul futuro, sulla programmazione, sulla rifondazione della Lazio che verrà, ma davanti a lui c'è solo l'obiettivo Europa. Perché anche se pubblicamente continua a ribadire che non peserà sulla valutazione della stagione, Sarri sa bene che invece per la società il piazzamento finale farà selezione nel giudizio, anche sul suo lavoro.

In un momento così delicato e decisivo allora meglio ripartire dalle certezze. Una paradossalmente è proprio la classifica. Perché nonostante tutto la Lazio è sesta e quindi ancora padrona del proprio destino, per l'altra bisogna andare in campo. Questa è una certezza che è facile trasformare in speranza: l'Europa della Lazio passa sull'asse Milinkovic-Immobile. In una stagione complessivamente di alti e bassi loro invece hanno sempre viaggiato su livelli top.

Soprattutto nelle ultime settimane: Immobile, a quota 26 reti in A, ha firmato tutte le ultime 5 della sua squadra; quelle contro Torino e Milan sempre su assist di Milinkovic. Specialità della casa per il serbo: è a quota 10 passaggi vincenti, 7 dei quali proprio per l'attaccante. Con un altro gol poi, arriverebbe in doppia cifra anche da un punto di vista realizzativo: un risultato straordinario soprattutto per un centrocampista. Certificherebbe la sua miglior stagione in carriera. L'ultima in biancoceleste? Lo si dice sempre ma stavolta è davvero probabile. Un motivo in più per mettere la firma su un gran finale.