L'allenatore blucerchiato esulta per la vittoria contro il Genoa: "Partita che aveva un peso enorme, non solo per il derby. La vittoria è dei tifosi e dei giocatori. Dispiace per Criscito". Poi sulla corsa salvezza: "Dobbiamo fare ancora qualcosa per voltare pagina"

Una rete di Sabiri ha regalato la vittoria alla Sampdoria di Giampaolo, che porta a casa tre punti importanti, sia per la supremazia cittadina che per la lotta salvezza. I blucerchiati salgono così a 33 punti in classifica, a otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Al termine della gara, Marco Giampaolo esulta per la vittoria: "Questa partita aveva un peso enorme. Non era soltanto un derby, ma in palio c'era la salvezza. Mi è piaciuta la carica emotiva della mia squadra, che ha giocato con la giusta freddezza. La vittoria è dei calciatori e dei tifosi. Io preferisco essere riservato. Gioisco dentro, la scena è loro".

"Concentrato sull'obiettivo salvezza" 33 punti in classifica, manca ancora qualche punto per raggiungere la salvezza: "Giusto festeggiare ma da lunedì si riparte perché dobbiamo conquistare ancora qualche punto per voltare pagina - avverte l'allenatore blucerchiato - Genoa? Conoscevamo lo stile di gioco, abbiamo saputo stare nello sporco e abbiamo pulito quello che c'era da pulire". Poi un pensiero su Criscito, in lacrime dopo il rigore sbagliato nei minuti finali: "Io mi metto sempre dalla parte di chi patisce, quindi gli rivolgo un pensiero. Immagino cosa possa significare per lui, ma gioisco per noi".