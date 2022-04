Ore di riflessione in casa rossoblù dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona: il presidente Giulini e il direttore sportivo Capozucca valutano il futuro dell'allenatore. La squadra rossoblù è reduce da sette sconfitte nelle ultime otto gare giocate in campionato

La panchina di Walter Mazzarri è tutt'altro che salda. Dopo la sconfitta all'Unipol Domus Arena contro l' Hellas Verona , la dirigenza del Cagliari riflette sulla posizione del toscano. Il presidente Giulini e il direttore sportivo Capozucca , infatti, sono in una fase di riflessione. Le prossime ore e, forse, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. La dirigenza vuole capire se la squadra è ancora allineata con l'allenatore toscano. Il Cagliari, attualmente, occupa la diciassettesima posizione in classifica e ha 28 punti, soltanto tre in più di Salernitana e Genoa.

Sette sconfitte nelle ultime otto

Esclusa la vittoria casalinga contro il Sassuolo, il Cagliari ha perso sette delle ultime otto gare giocate in Serie A. Una striscia, questa, che ha permesso alle squadre in zona retrocessione di avvicinarsi in classifica. I tre punti di vantaggio non fanno dormire sonni tranquilli alla dirigenza rossoblù, che riflette sulla posizione di Walter Mazzarri. Nelle ultime tre giornate di campionato, la squadra sarda avrà due scontri diretta, contro Salernitana e Venezia, e la gara contro l'Inter.