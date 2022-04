Spalletti: "I ragazzi non meritano contestazione"

L'allenatore del Napoli dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Non era facile qualificarsi in Champions in anticipo, mi dispiace aver giocato in un clima di quasi contestazione". E sul campionato dei suoi: "Sembra quasi che siamo stati insufficienti, ma non è così. In Serie A è cresciuta la qualità"

Il Napoli schianta il Sassuolo per 6-1 dopo la sconfitta di Empoli e ipoteca la qualificazione alla prossima Champions League. Una grande reazione dei ragazzi di Luciano Spalletti, che nella conferenza stampa post gara ha dichiarato: "Abbiamo raggiunto quasi aritmeticamente la qualificazione in Champions, non era un obiettivo così semplice. Sicuramente resta il rammarico per alcune partite, ma in compenso abbiamo vinto in altri campi dove non si vinceva da tempo". Spalletti ha voluto anche sottolineare la bravura della sua squadra per il campionato disputato, mostrando amarezza per il clima di contestazione: "Sono stato io che ho parlato di scudetto per tentare di alzare il livello di determinazione dei ragazzi e andare oltre l'ostacolo. Mi dispiace aver giocato in un clima di quasi contestazione, soprattutto per ciò che i ragazzi hanno fatto durante l'anno". L'allenatore del Napoli ha spiegato anche le difficoltà che il campionato di Serie A ha presentato in questa stagione: "Questo non è un campionato semplice, anzi. Ci sono squadre di metà classifica che sanno stare in campo e hanno grandissima qualità rispetto agli anni precedenti".