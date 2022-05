Dopo la sconfitta nel recupero contro il Bologna, l'Inter reagisce e vince 1-2 in casa dell'Udinese con qualche sofferenza nel finale. I nerazzurri tornano a -2 dal Milan, oggi vittorioso per 1-0 contro la Fiorentina. Soddisfatto della prova dei suoi anche Simone Inzaghi , che nel post gara ha dichiarato: "Oggi abbiamo fatto una grande prova di carattere e personalità contro una squadra che ad aprile era stata la migliore dopo di noi. L'Udinese è in ottima salute, ma la mia squadra aveva voglia di vincere e ha meritato la vittoria . Voglio ringraziare anche i nostri tifosi, che ci hanno trascinati dall'inizio alla fine facendoci sentire quasi come a San Siro". Inzaghi ha poi parlato anche dell'atteggiamento della sua squadra dopo aver subito il gol: "Sul 2-0 abbiamo preso il gol di Pussetto che ci ha fatti abbassare leggermente, ma abbiamo rischiato quasi nulla e siamo sempre rimasti sul pezzo. La squadra gioca bene e vuole sempre la vittoria , dobbiamo essere bravi nelle ultime tre partite e nella finale di Coppa Italia. Siamo in salute e vogliamo crederci fino alla fine". L'allenatore nerazzurro ha poi parlato di una possibile difficoltà a giocare dopo il Milan: " Non conta giocare prima o dopo, ormai siamo abituati . Da tanti campionati si gioca in orari diversi, quindi è una cosa a cui dobbiamo essere abituati. Personalmente ero molto concentrato sull'Udinese, così come i miei giocatori e lo hanno dimostrato. Ragioniamo partita per partita, testa a venerdì per la sfida contro l'Empoli".

"Corsa, aggressività e determinazione, complimenti ai ragazzi"

leggi anche

Perisic segna ancora, Dzeko non sfonda: le pagelle

Una reazione di gruppo dopo la sconfitta di Bologna, ma l'allenatore nerazzurro non aveva dubbi: "Con i ragazzi abbiamo parlato prima del match, sapevamo che serviva oggi una partita importante perché l'Udinese ha grandi qualità ed è in ottima forma. Ci sono ancora nove punti a disposizione e tutto è possibile. Noi continuiamo a crederci". Un secondo tempo a tratti in sofferenza, ma nel primo tempo l'Inter ha mostrato buone trame di gioco : "Avevamo deciso di lasciare i nostri quinti con i loro e far allargare le mezzali. Al di là della tattica comunque i ragazzi hanno messo corsa, aggressività e determinazione, tutti ingredienti che sono fondamentali per queste partite. Due giorni fa eravamo in un altro campo per un'altra trasferta, abbiamo reagito bene sia fisicamente che mentalmente". Infine Inzaghi ha fatto un bilancio provvisorio della stagione: "Dopo la Supercoppa di gennaio siamo ancora in corsa in campionato e in Coppa Italia, ora vogliamo cercare di vincere altro. Penso che i tifosi quest'anno si siano divertiti a vedere giocare l'Inter, soprattutto per le premesse di inizio stagione. Inter pazza? Se per pazza si intende una squadra che vince la Supercoppa, viene eliminata dal Liverpool agli ottavi di Champions, è in finale di Coppa Italia e in lotta per il campionato, sì, lo siamo".