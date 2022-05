"È un altro passo in avanti", così Stefano Pioli ha commentato la vittoria del Milan contro la Fiorentina (1-0), che consente ai rossoneri di blindare almeno per un'altra settimana il primo posto in classifica. E di giornate alla fine del campionato ne mancano tre: "Dobbiamo continuare così cercando di dare soddisfazione ai nostri fantastici tifosi". Le chiavi per il successo del Milan, per Pioli, sono tutte nell'atteggiamento: "Anche oggi i miei ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo lavorato tutti insieme con la mentalità giusta. Non era facile gestire una partita come questa, bloccata sullo 0-0 fino ai minuti finali e contro una Fiorentina che ci ha messo in difficoltà, anche se abbiamo concesso poco. Ma quando le partite sono così, sul filo di un rasoio, la pressione può salire. Ma noi ci abbiamo sempre creduto".