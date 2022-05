La squadra di Pioli batte nel finale la Fiorentina grazie a un gol di Leao. Il portoghese è il migliore in campo, ma sono tante le sufficienze piene tra i rossoneri. In casa Fiorentina, invece, l'attacco non punge e l'errore del portiere alla fine è decisivo: un rinvio sbagliato che regala a Leao il pallone della vittoria