Sfumata la Champions League per quello che sarebbe stato il quarto anno di fila, l' Atalanta è una delle squadre ancora in corsa per un piazzamento europeo . Una lotta a distanza con Roma, Lazio e Fiorentina. Umberto Marino ha commentato ai microfoni di Sky Sport il gol di Acerbi nella sfida contro lo Spezia, che ha consegnato tre punti ai biancocelesti: "Ci sono tre cose che non puoi nascondere, la luna, il sole e la verità. José Mourinho ha detto la verità – ha aggiunto il direttore generale nerazzurro - Possiamo sindacare su tempi e modi, ma sicuramente quello che è successo toglie certezze ai club, agli addetti ai lavori, ai calciatori e anche al pubblico. Dobbiamo garantire serenità agli arbitri , che hanno un compito difficile".

"La squadra vuole raggiungere l’Europa"

La lotta per un piazzamento europeo è infuocata. Per l'Atalanta, però, non sarà possibile conquistare la Champions League per il quarto anno di fila, traguardo sfumato a causa dell'aritmetica. Napoli e Juventus hanno conquistato gli ultimi due posti utili. Quattro squadre per tre posti – tra Europa e Conference League – ma nerazzurri motivati, secondo il direttore generale Marino: "L’Atalanta non ha assolutamente mollato. La squadra è vogliosa e determinata. Ha grande voglia di far bene in questo finale di campionato e di raggiungere ancora una volta l’Europa".