Spezia-Lazio, sospesi Pairetto e Var Nasca

Un fuorigioco non visto, non controllato (e non contestato dai diretti interessati in campo): il gol di Acerbi a La Spezia provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e addetto al Var di Spezia-Lazio, dell’assistente Var Filippo Valeriani, dei guardalinee Giuseppe Perrotti e Salvatore Affatato e del quarto uomo Matteo Gariglio. Il gruppo arbitrale sarà fermato fino al termine della stagione per quello che è ritenuto un errore concatenato: l'arbitro non ha aspettato la verifica al video dell'allineamento del difensore laziale, l'uomo Var non lo ha fermato e tutto, al 90', si è svolto molto rapidamente tra il gol del 4-3 del laziale, l'esultanza dei compagni e la ripresa del gioco. La mancanza di comunicazione tempestiva e precisa tra terna arbitrale e sala Var ha spinto alla decisione da parte del designatore. E’ verosimile che a fine stagione lo stesso Rocchi, tracciando il bilancio della stagione, tornerà su questo episodio (come fatto con altri in precedenza) facendo ascoltare l’audio della conversazione dei giudici di gara e facendo il punto sugli errori commessi.