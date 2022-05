Mihajlovic dimesso: "Buone condizioni generali"

L'allenatore rossoblù ha lasciato l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna "in buone condizioni generali", fa sapere il club in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Era ricoverato da fine marzo scorso per prevenire il possibile ritorno della leucemia. La moglie su Instagram: "Che dire del tuo sorriso... E i tuoi occhi? Parlano". Il messaggio del Bologna: "Forza Mister, siamo con te"

Il Bologna annuncia: Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola. L'allenatore serbo, ricoverato da fine marzo per delle cure preventive per scongiurare il possibile ritorno della leucemia, adesso ha finito il ciclo e ha potuto così lasciare l'ospedale "in buone condizioni generali". Così fa sapere il club in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, dove poi si legge: "Forza mister, siamo con te".