22/22

Naturalmente i gol nel recupero (se decisivi) portano ma tolgono anche punti. Senza le reti dopo il 90' la Roma avrebbe 5 punti in meno (frutto di quelli segnati e di nessuno incassato dopo il 90'), la Lazio ne avrebbe 3 in più (con i suoi gol nel recupero ne ha guadagnati 2, ma con quelli subiti ne ha persi 5, più di tutti). Quattro i punti persi dal Torino, che dopo il 90' non ne ha guadagnati. Bilancio in pari per il Milan (1 guadagnato all'andata contro l'Udinese, 1 perso contro lo Spezia), in attivo per la Juve (3 guadagnati, 1 perso contro il Sassuolo)