Serie A, calendario e orari della 36^ giornata

Da oggi a lunedì si gioca il 36° turno di campionato: Inter-Empoli e Verona-Milan le gare per la corsa tricolore, domenica alle 18 la sfida salvezza tra Salernitana e Cagliari. Al Ferraris si gioca Genoa-Juve (ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e in streaming su NOW)

Ultimi 270 minuti di campionato tutti da vivere e verdetti ancora da scrivere, tra corsa scudetto, volata europea e lotta per non retrocedere. Quest’oggi inizia la 36^ giornata di Serie A con due anticipi in agenda: alle 18.45 l’Inter sfida l’Empoli a San Siro con l’obiettivo di vincere e scavalcare momentaneamente in testa il Milan, avanti di due punti e impegnato domenica sera a Verona. Alle 21 tocca alla Juventus, ormai certa almeno del quarto posto, affrontare al Ferraris un Genoa alla ricerca di puti salvezza. Tre le gare in programma sabato: alle 15 Torino-Napoli, alle 18 Sassuolo-Udinese e alle 20.45 il posticipo tra Lazio e Sampdoria. Ricchissimo il programma di domenica: alle 12.30 si parte con Spezia-Atalanta, alle 15 si prosegue con Venezia-Bologna, mentre alle 18 riflettori puntati sulla sfida salvezza dell’Arechi tra Salernitana e Cagliari. Alle 20.45 tocca al Milan contro il Verona al Bentegodi, con i rossoneri chiamati a vincere per compiere un altro passo verso il tricolore. Chiude il 36° turno di campionato il posticipo del lunedì sera tra Fiorentina e Roma.