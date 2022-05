Trascinata da Lautaro Martinez, da Perisic e dal proprio centrocampo l'Inter rimonta l'Empoli e si mantiene in corsa per lo scudetto nonostante le incertezze dei suoi difensori. Nei toscani Pinamonti si mette in mostra contro la sua ex e forse futura squadra, così come la coppia Zurkowski-Asllani a centrocampo

INTER-EMPOLI 4-2: GOL E HIGHLIGHTS