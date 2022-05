La Juventus è tornata in campo alla Continassa in vista della finale di Coppa Italia dell'11 maggio contro l'Inter: in gruppo anche Manuel Locatelli, che nella gara di ritorno di campionato contro i nerazzurri aveva rimediato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a lavorare in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. I bianconeri domenica mattina sono scesi in campo alla Continassa e hanno svolto un allenamento funzionale alla fase di possesso, alla costruzione dalla difesa, alla gestione della palla e sulla manovra avanzata. La buona notizia per Massimiliano Allegri è che Manuel Locatelli è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo aver smaltito il problema fisico avuto proprio contro l'Inter nel match di ritorno di Serie A dello scorso 3 aprile.