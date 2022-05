Sabatini: "Delusi ma raggiungeremo la salvezza"

Vittoria sfumata allo scadere. Il colpo di testa vincente di Altare lascia ogni discorso aperto in chiave salvezza. La Salernitana si presenta a due giornate dalla fine con un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Al termine della gara, Walter Sabatini ha commentato la gara dell'Arechi: "C'è una fortissima delusione ma noi siamo dei sopravvissuti. Siamo arrivati a giocare questa partita imprevedibilmente, a detta di tutti eravamo già una squadra retrocessa. Avremmo potuto quasi chiudere la vicenda salvezza. Da tre mesi combattiamo con grande applicazione e fede. Oggi è stato un piccolo incidente di percorso, ma siamo pronti a superarlo". Sulla lotta per raggiungere salvezza: "Ce la faremo. Siamo forti, abbiamo un allenatore fortissimo, e una società presente e determinata. Ci sono io che non sono l’ultimo arrivato. Voglio la salvezza per la squadra, per la città e per la gente. Questo è l’obiettivo della mia vita in questo momento. I ragazzi, dallo staff ai calciatori, lavorano in grande sintonia e sono riusciti a raggiungere questo che già è un miracolo e un'impresa".