Italiano: "Ce la giochiamo, vogliamo l'Europa"

L'allenatore della Fiorentina analizza il successo sulla Roma: "Ci tenevamo tantissimo perché ultimamente eravamo un po' appannati. È da mesi che andiamo a mille all'ora e siamo lì e vogliamo giocarci l'Europa punto dopo punto. Abbiamo iniziato un percorso e gettato le basi, da qui si deve migliorare"

C'è grande gioia nelle parole di Vincenzo Italiano dopo il successo della sua Fiorentina contro la Roma che riporta i viola in piena corsa per l'Europa: "Questi tre punti servivano, perché inaspettatamente eravamo un po' caduti, appannati, non eravamo noi stessi - dice - Eravamo ripartiti a Milano senza prendere punti ma abbiamo dato continuità. Abbiamo fatto un grande campionato e non possiamo rovinarlo. I ragazzi sono stati attenti, vogliosi, ci tenevano tantissimo". Una Fiorentina rinnovata e con un obiettivo, a portata di mano, inatteso: "E' il primo anno, è un progetto nuovo, con un pensiero nuovo e con tutto o quasi cambiato - spiega ancora - E' un percorso iniziato da nove mesi, gli alti e bassi che ci hanno contraddistinto sono normali. Ci vogliono anni e partite, ci vuole esperienza. Mi viene in mente l'Atalanta, è un percorso. Abbiamo iniziato quest’anno e abbiamo messo le basi, ora bisogna essere bravi a crescere e migliorare".

"Cercheremo di esaudire il desiderio dei tifosi" Italiano non vuole fare calcoli per le ultime due gare in cui verranno decisi i giochi: "Siamo alle ultime battute, c'è stanchezza mentale e fisica. Sono mesi che andiamo a mille all'ora, siamo lì punto a punto e noi siamo lì da tutto l'anno e ci teniamo a rimanerci - dice - Chi farà più punti arriverà in quelle zone che ci auguriamo. Questa è una piazza importante, sono venuti in ottomila a spronarci. Cercheremo di esaudire il desiderio". Nonostante una gara di dominio, l'allenatore ha spronato la squadra fino alla fine: "Quest'anno abbiamo perso partite al 95', riaperto partite chiuse con avversari al tappeto e il mio timore è sempre questo. Stavamo facendo qualche errore nel secondo tempo e l'esultanza del fine partita - dopo quattro ko di fila e un po' di frustrazione - è da essere umano ed è giusto esultare come un calciatore. Abbiamo sofferto tanto dopo le sconfitte, è stata una liberazione".