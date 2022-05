Nell'ultima giornata contro il Venezia il terzino rossoblù ha toccato quota 400 presenze in Serie A. Marco Nosotti è andato a incontrarlo a Bologna per farsi raccontare della sua stagione, ma non solo. Partendo da un brano dell'autobiografia di Agassi De Silvestri ha parlato dei suoi esordi, del grave infortunio subito tre anni fa, e del rapporto con Mihajlovic. "Mi ha insegnato ad affrontare le cose con coraggio, a non restare passivo ma ad aggredirle. Una cosa che mi porterò dietro per tutta la vita"