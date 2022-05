Giampaolo: "Fiorentina? Match da all-in"

Petto in fuori e testa alta. È questa la ricetta di Marco Giampaolo per la Sampdoria in vista del match contro la Fiorentina, in programma lunedì alle ore 18.30 a Marassi. Una partita determinante per i blucerchiati che, in caso di vittoria, sarebbero aritmeticamente salvi senza dover guardare i risultati delle dirette concorrenti che scenderanno prima in campo. "È una partita da all-in dove bisogna mettere sul tavolo tutto quello che abbiamo - spiega Giampaolo - Tutti sanno dell'importanza della gara, c'è da giocarla perché può sancire aritmeticamente la nostra salvezza. Siamo carichi di responsabilità e dobbiamo assumercele a petto in fuori e testa alta. Non bisogna scappare da questo tipo di situazioni".