Prima volta allo stadio per Theo Jr, il neonato figlio di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez: rimarrà una domenica memorabile per la famiglia del terzino sinistro del Milan, autore di un gol leggendario nel secondo tempo della sfida con l'Atalanta. La nota influencer ha condiviso il momento su Instagram con foto e stories: "Ci sono persone che nascono per fare cose incredibili: emozionare, sognare… tu hai reso la nostra vita unica! Grazie papiiii"