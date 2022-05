16/17 ©Getty

"L'INTER? NON LA GUARDO, VADO DA MIO FIGLIO" - Poi le sue parole: "Faccio tutto per questa squadra, è una sera incredibile davanti alla nostra gente - ha detto a DAZN -. Dopo tanto sono felici. Mi fa piacere giocare qui e per il Milan. Il gol? Sono partito e ho detto: vado fino alla fine. Poi ho tirato ed ho fatto un gol incredibile. I meriti sono di tutta la squadra. È il gol più importante della mia vita, lo dedico a mio figlio (nato da poco, ndr). Scudetto? Manca una settimana, dobbiamo dare tutto. L'Inter? Non la guardiamo, vado da mio figlio e basta".