Campionato finito per l'attaccante colombiano, sostituito al 54' nella sfida contro il Milan. Gli esami hanno evidenziato una lesione di I-II grado del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Muriel conclude la stagione con nove gol in Serie A

Luis Muriel ha concluso il suo campionato contro il Milan. Sostituito al 54' nella sfida di San Siro, l’attaccante dell’Atalanta si è sottoposto a esami strumentali in cui è stata evidenziata una lesione di I-II grado del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Già nel primo tempo, l'attaccante colombiano aveva dato segni di un problema fisico, ma aveva continuato a stringere i denti. Poi al 54' la sostituzione con Duvan Zapata. L'Atalanta sfiderà l'Empoli nell'ultima partita dell'anno e spera di ottenere i tre punti per conquistare una qualificazione in Conference o in Europa League, anche se molto dipenderà dai risultati delle avversarie.