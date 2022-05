Uno dei campionati più emozionanti degli ultimi anni va verso la conclusione. Non solo l'appassionante lotta scudetto tra Milan e Inter, saranno parecchi i verdetti che arriveranno nell'ultimo turno di Serie A. Dalla lotta per la qualificazione in Europa League alla sfida a distanza per non retrocedere tra Salernitana e Cagliari, ecco tutti i possibili verdetti e le combinazioni per le squadre in corsa

CALENDARIO E ORARI DELL'ULTIMA GIORNATA