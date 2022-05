Insigne, 200 invitati alla cena di saluti a Napoli

Il capitano del Napoli, a pochi giorni dalla sua partenza per il Canada, ha voluto passare una serata di festa insieme ad amici e compagni di squadra in un resort sul Monte Vesuvio. Presenti anche De Laurentiis e Spalletti, quest'ultimo acclamato dai tifosi presenti all'uscita del resort

Manca sempre meno alla partenza di Insigne da Napoli e questi ultimi attimi nella sua città, Lorenzo, se li vuole godere fino in fondo, con le persone a lui più care. Questo mercoledì sera è toccato alla squadra, che ha festeggiato insieme al suo capitano nel party organizzato in un resort del comune 'Somma vesuviana'. Oltre ai compagni, presenti anche Spalletti (arrivato con la sua panda) e il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre ad altri amici storici come Fabio e Paolo Cannavaro e i cantanti Gigi D'Alessio, Clementino e Rocco Hunt: in totale, erano presenti circa duecento persone. All'esterno del resort erano presenti anche una manciata di tifosi, che hanno accolto con entusiasmo tutti i giocatori. Su tutti Koulibaly, Mertens, ma anche Osimhen (che si è fermato per qualche selfie) e Luciano Spalletti.