In occasione della presentazione del ritiro a Dimaro, hanno parlato in conferenza stampa sia il presidente che l'allenatore azzurro. De Laurentiis: "Anguissa rimane, con Mertens ci incontreremo a fine campionato. Mica si scompare". Spalletti: "Dimaro luogo ideale per un ritiro estivo. Vogliamo una squadra forte, ma qualcuno vorrà portarci via qualche giocatore"

Ottenuta l'aritmetica certezza del terzo posto dopo aver sognato lo scudetto, il Napoli pensa già alla prossima stagione e ha presentato in una conferenza stampa il ritiro di Dimaro, al suo dodicesimo anno consecutivo. Presenti sia Luciano Spalletti che Aurelio De Laurentiis, che hanno così parlato in vista del prossimo campionato. Dopo la presentazione della conferenza e altri interventi, a parlare per primo è il presidente del Napoli: "Il ritiro in Trentino è ovviamente un momento importante, saremo in pieno mercato e ci saranno delle novità anche in quell'ottica per chi segue l'evoluzione di una squadra. Ci saranno delle amichevoli, dove avremo finalmente la possibilità di ospitare nelle tribune più di mille persone. Prima del Covid erano arrivati 70mila napoletani da ogni luogo, noi ci auguriamo che senza limitazioni e distanziamenti si possano riprendere anche le attività di intrattenimento in piazza per intrattenere chi verrà in Trentino".