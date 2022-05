Designati gli arbitri dell'ultima giornata di serie A che emetterà verdetti per scudetto, qualificazione in Europa e Conference League e salvezza. Per Sassuolo-Milan, che potrebbe regalare il titolo ai rossoneri, scelto Doveri. Sarà Di Bello invece l'arbitro a San Siro di Inter-Sampdoria. A Orsato e Maresca le sfide salvezza Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari