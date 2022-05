Juric: "L'anno prossimo servono 10 giocatori"

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Roma l'allenatore granata guarda al futuro: "Ho contato che l'anno prossimo abbiamo bisogno 10 giocatori. Se prendiamo Mandragora è uno, perché non lo ritengo un giocatore del Toro. Bremer sarà venduto. Belotti resta? Non lo so, abbiamo parlato la settimana scorsa. La società ha fatto la sua offerta e lui deciderà, credo in un paio di giorni"

"Belotti resta? Non so. Bremer un affare"

Spazio poi ai singoli: "Belotti resta? Non lo so, abbiamo parlato la settimana scorsa. La società ha fatto la sua offerta e lui deciderà, credo in un paio di giorni. Non ho però sensazioni". Va verso l'addio invece Bremer: "Chi lo prende fa un grandissimo affare, ha dominato il campionato - spiega Juric - si tratta di un ragazzo magnifico, che ama tanto il lavoro e ha voglia di migliorarsi. Vedevo in lui potenzialità inespresse e ha fatto una grossa stagione. Può giocare in ogni modo, sia con la difesa a 4 che a 3. Vedo che si usa sempre meno fare reparto, per esempio il Milan ha difensori che accorciano sempre e accettano l'uno contro uno. Un giocatore che ha fatto un campionato strepitoso con noi è Rodriguez, che non è Bremer ma ha un'intelligenza enorme".