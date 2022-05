Sono settimane decisive per il Milan, in campo e fuori. Se Pioli e i calciatori sono focalizzati sul match point scudetto di domenica contro il Sassuolo, la società lavora per garantire un futuro ancor più luminoso. Il fondo Elliott, attuale proprietario della società, sarebbe in procinto di vendere a RedBird Capital Partners, una società americana già esperta di investimenti nel mondo dello sport. Da fondo a fondo, restando però sempre in America: nelle ultime settimane RedBird avrebbe superato la concorrenza di InvestCorp, fondo del Bahrain dato per favorito fino a poco tempo fa e ora quasi tagliato fuori, come comunicato anche dall'agenzia Reuters.

Le cifre dell'accordo

RedBird ha presentato un'offerta da 1.3 miliardi di euro che avrebbe definitivamente convinto Elliott. L'attuale proprietà però non abbandonerebbe definitivamente il club, ma resterebbe come socio di minoranza per accompagnarlo verso una transizione più morbida. Aumentano così le possibilità per il gruppo dirigenziale, dall'amministratore delegato Ivan Gazidis fino ai responsabili dell'area tecnica, Paolo Maldini e Frederic Massara, di essere confermati per l'ottimo lavoro svolto finora e per garantire continuità progettuale. La cessione potrebbe diventare definitiva dopo la fine del campionato, con Elliott che non conferma le voci, come fatto finora, ma la trattativa sembra procedere spedita, anche per ragioni linguistiche. RedBird vanta già alcuni investimenti di primo piano nel mondo dello sport, sia americano che europeo, come la proprietà del Tolosa e alcune quote del Liverpool.