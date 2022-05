8/9 ©Getty

CHI È GERRY CARDINALE, IL FONDATORE - Honours degree all'Università di Harvard con lode e altra laurea (quella che nei paesi anglosassoni è chiamato Master of Philosophy) in Politics and Political Theory (Politica e teorie politiche) all'Università di Oxford. Oltre ad essere fondatore (nel 2014) di RedBird, opera anche come Managing Partner. Gerry Cardinale è un ex partner di Goldman Sachs, come noto, una delle più grandi banche d'affari del mondo.