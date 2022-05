L'allenatore rossoblù ha parlato di quello che sarà il suo futuro: "Sappiamo che la Serie B è un campionato molto difficile. Non posso promettere nulla così come non ho promesso niente quando sono arrivato, ma posso assicurare che io e il mio staff daremo tutto per tornare in Serie A"

Dopo la retrocessione aritmetica arrivata nello scorso weekend di campionato, Alexander Blessin pensa già al futuro del suo Genoa. L'allenatore tedesco ha parlato di ciò che avverrà nei prossimi mesi, assicurando che resterà a vestire il rossoblù: "Ci tengo a chiarire che non ho mai pensato di lasciare, sono pronto per il progetto che è a lunga scadenza. Due cose mi danno la forza per ricominciare con tutto il cuore: i tifosi che ci sono sempre stati e il progetto da portare avanti". Blessin poi non fa promesse: "Non voglio promettere nulla, così come non l'ho fatto quando sono arrivato. Però posso assicurare che noi dello staff daremo tutto anche nel prossimo campionato per far dimenticare questo passo falso e tornare in ogni modo in Serie A".