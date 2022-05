Le scelte di Mihajlovic

Chi affianca Barrow è il classe 2004 Antonio Raimondo, preferito dall'inizio ad Arnautovic e Orsolini. Non convocati Skorupski, Medel, Soumaoro e Soriano, tante le novità dall'inizio. In porta gioca Bardi, difesa con il 2005 Amey e Binks insieme a Bonifazi. Chance per Dijks ma non per Kasius: gioca De Silvestri