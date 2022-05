Il gruppo di Pioli al completo (anche gli infortunati) è salito sul treno per Reggio Emilia e Sky Sport24 ha seguito il momento in diretta. In occasione del match decisivo con il Sassuolo il club rossonero ha aperto Casa Milan ai tifosi VIP per una visione speciale: tra gli ospiti cantanti e chef stellati LE PROBABILI FORMAZIONI AL MAPEI Condividi

La vigilia del match che può valere lo scudetto (al Milan basterebbe un pareggio) non può che essere sentitissima per i rossoneri, che sono partiti dalla stazione centrale di Milano alla volta di Reggio Emilia. Domani al Mapei Stadium si giocherà la partita più decisiva degli ultimi dieci anni per il Milan, che non festeggia la vittoria di un campionato di Serie A dal 2011. Concentrazione ai massimi livelli per ottenere almeno un punto, che permetterebbe di disinteressarsi del risultato di Inter-Sampdoria, che si giocherà in contemporanea alle 18. I giocatori di Pioli sono saliti sul treno al completo, in 29 (anche gli infortunati) per vivere insieme quella che può essere una domenica storica. Il club ha pensato di organizzarsi anche "da remoto", invitando a Casa Milan tifosi Vip per una visione speciale della partita.

VIP e tifosi a Casa Milan Da Rkomi a Irama, da Massimo Boldi a Fabio Novembre e Saturnino, da Renato Pozzetto a Fabio Volo: Casa Milan è pronta ad ospitare VIP rossoneri per una visione speciale di Sassuolo-Milan.

Casa Milan si prepara ad accogliere anche tutto l’entusiasmo dei tifosi rossoneri: Bistrot sold out per vedere la partita. Nella scorsa settimana record di vendite e presenze nel Milan Store, al Museo e a Casa Milan Bistrot. Lungo tutta la stagione il Milan ha rafforzato le proprie attività di VIP e celebrity relations, nell’ambito del percorso di comunicazione, engagement e innovazione, con l’obiettivo di superare i confini del rettangolo di gioco posizionando il Club come protagonista della cultura lifestyle, del costume e società, e catalizzatore di passioni.

Da Robbie Williams a Malika Ayane, Carlo Cracco e Fabio Volo, passando per i giovanissimi Sangiovanni, Rkomi, Mattia Stanga, Elisa Maino, Ryan Prevedel, St3pny, Simone e Yusu. Da cantanti come Alessandra Amoroso, Ernia e Ghali, ma anche nomi della televisione come Melissa Satta e Simona Ventura, o dello sport come Danilo Gallinari, Pierre Gasly, Lance Stroll e Antonio Giovinazzi. E ancora: Elettra Lamborghini, Bianca Balti, Massimo Boldi e Claudio Bisio.

Durante questa stagione, sono state elaborate iniziative ad hoc sia sul campo, in occasione dei match casalinghi a San Siro, che fuori, attraverso attività digitali, volte a creare una community di celebrities sempre più ampia e solida: attraverso questa continua interazione, per VIP ed influencers è stato possibile condividere la loro passione con una community globale attraverso i propri Social Media, ingaggiando i propri follower (non necessariamente tifosi) e gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo.

San Siro ha aperto le porte a tantissimi VIP, accogliendoli a far parte di un grandissimo spettacolo. Durante la stagione diverse aree sono state totalmente ridisegnate, sfoggiando un nuovo look glamour nelle proprie aree hospitality. La Pitch Lounge del nostro stadio – una zona dedicata esclusivamente ai VIP, fornita di food and beverage – ha accolto VIP e influencer, regalando loro un’esperienza unica. Attraverso questa zona dedicata, i nostri ospiti hanno potuto seguire la partita e creare contenuti innovativi, interagendo con il proprio pubblico e con il pubblico rossonero.

Un intenso e avvincente percorso che culminerà questa domenica, con l’ultima attesissima partita a Sassuolo. In occasione della trasferta, Casa Milan accoglierà un diversi dei VIP coinvolti, che sarà protagonista di attività di engagement e condivisione di contenuti attraverso i canali social di AC Milan. Tra questi attesi: Rkomi, Irama, Massimo Boldi, Fabio Novembre, Saturnino, Renato Pozzetto Fabio Volo. Da Casa Milan dunque, cuore pulsante della famiglia rossonera, l’esperienza dell’ultimo match, creando contenuti esclusivi da condividere sui propri canali e su quelli di AC Milan.

Entusiasmo Casa Milan: nella scorsa settimana record di vendite e presenze nel Milan Store, al Museo e a Casa Milan Bistrot Tutto pronto a Casa Milan - il moderno quartier generale del Club da sempre meta di visita nei match-day - per poter accogliere i tifosi rossoneri e gli appassionati sportivi. Per domenica tutto prenotato al Bistrot – nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti - per poter vedere la partita, presenza rafforzata al museo e allo store per poter ospitare la grande passione ed entusiasmo dei fan che già in occasione dall’ultimo match casalingo avevano fatto rompere ogni record di presenze e vendite presso i punti Casa Milan.