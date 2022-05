Lungo corteo dei tifosi dal "Luigi Ferraris" a piazzale Kennedy, dove nonostante la retrocessione hanno mostrato grande attaccamento alla maglia. Presente anche parte della dirigenza, tra cui anche Alexander Blessin che ha dichiarato: "Il prossimo anno saremo ancora qui e faremo di tutto per riportare il Genoa in Serie A" GENOA-BOLOGNA 0-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Dopo l'ultima partita in Serie A contro il Bologna, finita con una sconfitta per il Genoa, i tifosi del club ligure- come annunciato nei giorni scorsi - sono partiti in corteo dallo stadio "Luigi Ferraris" a piazzale Kennedy, nel centro di Genova. In piazza hanno poi avuto modo di ascoltare le parole del presidente Zangrillo, arrivato insieme a Johannes Spors (general manager del club), il direttore generale Flavio Ricciardella, il club manager ed ex capitano Marco Rossi e Alexander Blessin con il suo staff. I tifosi hanno mostrato grande attaccamento alla maglia, partecipando al corteo e incitando la squadra con diversi cori. Al termine del corteo, tra i tanti discorsi della dirigenza, anche quelli di Blessin e Zangrillo.

Blessin: "Faremo di tutto per riportare il Genoa in A" leggi anche Blessin: "Resto per riportare il Genoa in Serie A" Tra i più acclamati c'era lo stesso Blessin, che ha poi iniziato un discorso: "Parlo poco l'italiano, ci lavoro ogni giorno - accompagnato da cori di incoraggiamento del pubblico - Abbiamo la grande responsabilità di rimanere qui il prossimo anno e di festeggiare la promozione in Serie A. Noi che siamo davanti e quelli che sono qui dietro a me (in riferimento al suo staff, ndr), faremo il possibile", baciando anche lo stemma del club sulla polo indossata.