"Complimenti al Milan, ma complimentissimi all'Inter. Non abbiamo centrato lo scudetto, ma siamo stati i migliori in questo triennio per i risultati ottenuti, punti e trofei". Beppe Marotta guarda il bicchiere mezzo pieno per i nerazzurri, nonostante il secondo posto in classifica alle spalle del Milan. L'Inter non avrà il tricolore cucito sul petto nella prossima stagione, ma la dirigenza è già a lavoro per rilanciare il progetto: "Dobbiamo continuare a crescere e alzare l'asticella - spiega l'amministratore delegato dell'Inter - I presupposti ci sono". Futuro che passa inevitabilmente dal mercato con due rinnovi sul tavolo. Da una parte quello di Inzaghi, dall'altra quello di Perisic: "L'esperienza di Inzaghi è positiva, è giusto non lasciare l'allenatore in scadenza. L'intenzione è di proseguire insieme, si può lavorare per diversi anni con lui. Con Perisic ci incontreremo. Da tifoso gli farei un contratto immediatamente, da amministratore bisogna essere più attenti. In entrambi i casi c'è la volontà di arrivare a una conclusione positiva perché Perisic si merita la riconferma. Spero che ci siano tutti i presupposti per definire positivamente questa negoziazione che va avanti da mesi".