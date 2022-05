Serie A, il programma delle partite di oggi

Oggi sono in programma le ultime cinque partite della Serie A 2021-2022. L'attenzione è rivolta sulla volata scudetto tra Milan e Inter, impegnate contro Sassuolo e Sampdoria. Alle 21.00 la lotta salvezza: solo una tra Salernitana e Cagliari (in campo a Venezia, diretta su Sky Sport) riuscirà a salvarsi

È l'ultimo giorno di Serie A. Si chiude oggi la stagione 2021-2022 con le ultime cinque partite di campionato. I riflettori saranno tutti puntati sulla lotta scudetto con la sfida tra Milan e Inter. Alle ore 18.00 i rossoneri scenderanno in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre l'Inter riceverà la Sampdoria. La squadra di Pioli avrà due risultati su tre a disposizione per laurearsi campione d'Italia; i nerazzurri, invece, dovranno vincere e sperare in un ko del Milan. Il programma si aprirà alle 12.30 con Spezia-Napoli, mentre alle 21.00 l'attenzione si sposterà sulla lotta salvezza. Le protagoniste sono Salernitana e Cagliari, impegnate contro Udinese e Venezia: solo una riuscirà a salvarsi. Il destino è nelle mani dei campani di Davide Nicola che saranno aritmeticamente salvi con la vittoria. I sardi, invece, possono evitare la retrocessione solo in caso di successo e contemporanea sconfitta (o pareggio) della Salernitana.