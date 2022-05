La gioia in campo a Reggio Emilia, la premiazione con la coppa scudetto alzata da capitan Romagnoli. Una notte di festa tra piazza Duomo e Casa Milan, con migliaia di tifosi che hanno invaso le strade di Milano, il discorso di Ibra e il ballo di Pioli. Ma la festa non finisce qui: oggi infatti la squadra di Pioli farà una parata per le vie della città con il pullman scoperto portando il trofeo sotto la Madonnina. L'appuntamento per la partenza è alle 18.00 a Casa Milan. Questo il percorso del bus: Piazza Gino Valle, Viale Traiano, Viale Scarampo, Viale Serra, Viale Certosa, Piazza Firenze, Corso Sempione, Via Canova, Viale Milton, Via Moliere, Viale Alemagna, Via Paleocapa, Piazzale Cadorna, Foro Buonaparte, Via Cusani, Via Broletto, Piazza Cordusio, Via Orefici per poi concludere in Piazza del Duomo. La parata dovrebbe concludersi intorno alle 22.00.