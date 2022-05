Parole da leader, entusiasmo travolgente per lo scudetto appena conquistato. L'arrivo dei rossoneri nella notte a Casa Milan, accolti da una marea di tifosi pronti a festeggiarli. Sul palco sale Zlatan Ibrahimovic, che carica ancora di più la folla: "Vogliamo ringraziarvi dal nostro cuore per questo anno. Senza di voi non sarebbe stato possibile. Ho una cosa da dire...Milano non è il Milan, l'Italia è il Milan! Forza Milan sempre". Boato da brividi. IL VIDEO

