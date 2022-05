Striscione contro l'Inter: la Procura Figc indaga

"La Coppa Italia mettila nel c***" recita lo striscione mostrato dai giocatori rossoneri durante il giro in pullman, rievocando un cartello analogo esibito nel 2007 dopo la vittoria della Champions League. La Procura Federale ha aperto un'inchiesta per presunta violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva

La festa scudetto del Milan rischia di essere macchiata un caso. La ragione è uno striscione mostrato dai giocatori rossoneri durante il giro per le strade di Milano a bordo del pullman scoperto. "La Coppa Italia mettila nel c***" recitava il cartello sfottò nei confronti dell'Inter. Un chiaro riferimento al trofeo vinto dai nerazzurri che hanno chiuso il campionato al secondo posto. Per questo motivo la Procura Federale ha aperto un'inchiesta per presunta violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva che parla dei "principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".