Pioli is on fire: il ballo scatenato a Casa Milan

"Pioli is on fire". E' stata questa la colonna sonora della stagione dei rossoneri, conclusa con la straordinaria conquista dello scudetto. All'arrivo della squadra nella notte a "Casa Milan", i tantissimi tifosi presenti hanno trasformato la piazza della sede del club in una discoteca a cielo aperto. E l'allenatore del Milan è salito sul palco, ballando, scatenato, ancora una volta, la "sua canzone" insieme a tutti i supporters. VIDEO

