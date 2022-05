La medaglia celebrativa per la vittoria del 19° scudetto del Milan tornerà presto in possesso del suo legittimo proprietario: Stefano Pioli. Nel corso dei festeggiamenti al Mapei Stadium subito dopo la fine della gara contro il Sassuolo che ha dato la certezza aritmetica del tricolore ai rossoneri, l’allenatore del Milan si è ritrovato senza la medaglia celebrativa al collo. Uno "scippo" subito denunciato dallo stesso Pioli davanti le telecamere, chiedendone la riconsegna. Ora il lieto fine: nella giornata di lunedì, tre ragazzi hanno consegnato ai Carabinieri di Reggio Emilia la medaglia trovata in campo, non lontano dagli spogliatoi dello stadio. In particolare, a quanto dichiarato, i giovani - tra i 20 e i 25 anni - avrebbero rinvenuto la medaglia sul manto erboso dello stadio, proprio in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi, durante i festeggiamenti seguiti alla premiazione della squadra rossonera. I tre ragazzi hanno consegnato la medaglia ai Carabinieri che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti.